الحرارة تصل إلى 46 درجة وخلايا رعدية مصحوبة بأمطار آخر النهار

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بسحب عابرة بأغلب الجهات تكون أكثر كثافة آخر النهار بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة.

تكون الريح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب حيث تكون قوية نسبيا فقوية من 40 إلى 60 كلم/س مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية المناطق، أما البحر متموج فمضطرب بمنطقة سرات ثم شديد الاضطراب ليلا بالسواحل الشرقية.

تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 31 درجة بالمناطق الساحلية و بين 33 و 40 درجة ببقية الجهات ما عدا بالجنوب الغربي و بأقصى الجنوب حيث تكون بين 41 و 46 درجة مع ظهور الشهيلي محليا.

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