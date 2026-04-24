خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد ظهر اليوم



يكون طقس اليوم الجمعة، مغشى بسحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد بأماكن محدودة.

تكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق وتتجاوز مؤقتا 70 كلم/س في شكل هبات أثناء السحب الرعدية، أما البحر مضطرب إلى محليا شديد الإضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 19 و 26 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي وبين 26 و 31 درجة ببقية الجهات.

