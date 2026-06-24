خلايا رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بعد الظهر بهذه الجهات

يكون طقس اليوم الأربعاء، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية ثم تشمل بعض الجهات الشرقية للشمال و الوسط و تساقط محلي للبرد.
تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية و بالجنوب أثناء الليل مع دواوير رملية محلية كما تتقوى لتتجاوز 70 كلم/س في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية، أما البحر قليل الاضطراب ثم متموج إلى محليا مضطرب بالشمال.
تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 36 و 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا.
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