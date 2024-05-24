خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بهذه المناطق

اخر تحديث : 24/05/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

أمطار

يكون طقس اليوم الجمعة، مغيما جزئيا على كامل البلاد ثم ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال و الوسط .
تكون الرياح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فقوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية و ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، أما البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالمناطق الساحلية و المرتفعات و بين 31 و 39 درجة ببقية المناطق و تصل إلى 41 درجة باقصى الجنوب.


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