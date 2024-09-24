خلايا رعدية منتظرة بعد الظهر مصحوبة بأمطار متفرقة

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بضباب محلي خفيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.

تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي تتجه إلى الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر متموج فقليل الإضطراب.

تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية كما تصل إلى 35درجة بأقصى الجنوب.

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