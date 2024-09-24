خلايا رعدية منتظرة بعد الظهر مصحوبة بأمطار متفرقة

اخر تحديث : 24/09/2024
من قبل | نشرت في : أخبار مختلفة,تونس

سحب

يكون طقس اليوم الثلاثاء، مغشى بضباب محلي خفيف في الصباح ثم سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال والوسط مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة.
تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي تتجه إلى الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، أما البحر متموج فقليل الإضطراب.
تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 27 و 33 درجة وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية كما تصل إلى 35درجة بأقصى الجنوب.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق