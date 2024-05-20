خلايا رعدية منتظرة مصحوبة بأمطار بأقصى الشمال الغربي

يكون طقس اليوم الاثنين، مغشى بسحب عابرة بأغلب المناطق وتكون أحيانا كثيفة بالشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بأقصى الشمال الغربي.
تكون الرياح من القطاع الشمالي بالشمال و من القطاع الجنوبي بالوسط و الجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى بعد الظهر بأغلب المناطق و تصل مؤقتا إلى 90 كلم/س مع دواوير رملية بالجنوب حيث تساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، أما البحر مضطرب فشديد الاضطراب إلى محليا هائج أثناء الليل.
تتراوح الحرارة القصوى بين 25 و 30 درجة بالشمال و المرتفعات و بين 32 و 38 درجة ببقية الجهات و تصل محليا إلى 41 درجة بالجنوب مع ظهور الشهيلي.
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