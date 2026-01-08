خليل الجندوبي: لم أتقاضَ مستحقاتي المالية منذ 6 أشهر كاملة

أكد بطل العالم في التايكواندو خليل الجندوبي في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم اليوم الخميس، أنه لم يتقاضَ مستحقاته المالية منذ 6 أشهر كاملة، رغم الوعود المتكررة من هياكل الإشراف، مشيرا إلى أنه تلقّى أكثر من عرضين من الخارج لتغيير جنسيته الرياضية، غير أنه اختار رفضهما بدافع تمسكه بتمثيل تونس ورفع رايتها في المحافل الدولية.

وأوضح الجندوبي أن أجره الشهري لا يتجاوز 900 دينار، وهو مبلغ اعتبره غير كافٍ لرياضي محترف وبطل عالم، خاصة في ظل متطلبات الالتزام بنظام غذائي صارم وتكاليف الإعداد البدني. وأضاف أن طاقم التايكواندو وحده يكلّف حوالي 200 دولار، ما يزيد من حجم الأعباء المالية.

يشار إلى أن خليل الجندوبي قد حقق ذهبية بطولة العالم للتايكواندو وزن أقل من 63 كلغ في أكتوبر الماضي، بمدينة ووشي الصينية.

كما حصد الجندوبي ميداليتين عالمتيين في الألعاب الأولمبية في منافسات وزن أقل من 58 كلغ الأولى فضية في دورة طوكيو 2020+1 والثانية برونزية في دورة باريس 2024.

