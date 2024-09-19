دغفوس: المتحور الجديد لكورونا «إكس إي سي» سريع الانتشار لكنه غير مثير للقلق

أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية، رياض دغفوس، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا « إكس إي سي » XEC الذي ظهر لأول مرة في جوان الفارط بأوروبا يٌعرف بسرعة انتشاره لكنه غير مثير للقلق.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، إن المتحور الجديد « إكس إي سي » ظهر لأول في ألمانيا وهو متحور هجين لأنه مزيج من نوعين من متحورات كوفيد 19 (KS11 و KP33) وبذلك يكون انتشاره أسرع مقارنة بالمتحورات الأخرى.

وبيّن أن هذا المتحور لا يمثل سوى قرابة نسبة 2 بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا على المستوى العالمي، وهو ما يعني أنه ما زال في بداية ظهوره.

وأوضح أن اللقاحات المتوفرة ضد فيروس « كورونا » فعالة وتوفر الحماية المطلوبة ضد كل المتحورات الجديدة من الفيروس من بينها المتحور الأخير « إكس إي سي ».

وتتشابه أعراض هذا المتحور الجديد مع أعراض السلالات السابقة لفيروس كورونا، ومن بينها إرتفاع درجة الحرارة والسعال أو التهاب في الحلق وأوجاع في الرأس وفقدان حاسة الشم وفقدان الشهية وآلام الجسم.

كلمات البحث :إكس إي سي;دغفوس;كورونا;متحور