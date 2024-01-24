دغفوس: تسجيل أول حالة إصابة بالمتحوّر الجديد لفيروس كورونا في تونس

أعلن مدير عام المركز الوطني لليقظة الدوائية وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا رياض دغفوس، اليوم الأربعاء، بأنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا « جي إن.1″ في تونس على إثر القيام بالتقطيع الجيني ل 60 عينة من قبل مستشفى شارل نيكول والمركز الوطني لليقظة الدوائية.

ولفت رياض دغفوس، إلى أن ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا « جي إن.1″ في تونس كان أمرا متوقعا خاصة و أنه يمثل 75 بالمائة من مجمل متحورات فيروس كورونا المنتشرة في فرنسا وفي عدد من البلدان الأوروبية الأخرى، مشدّدا على أن أعراض الإصابة بهذا المتحور غير خطيرة و لا تستدعي القلق بشأنها.

وبيّن أن أعراض هذا المتحور الجديد لفيروس كورونا، و الذي يتميز بسرعة انتشاره، تتمثل بالخصوص في ارتفاع درجة حرارة الجسم و السعال و سيلان الأنف و الإسهال و المعاناة من والإرهاق و أوجاع بالرأس.

ودعا دغفوس في هذا الصدد الى ضرورة اتباع اجراءات التوقي من كوفيد-19 للحدّ من انتشار هذا المتحور.

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