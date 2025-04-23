دفع النشاط السياحي محور مجلس وزاري مضيّق

مثّل تنويع المنتوج السياحي من خلال دعم السياحة البيئية والثقافية والصحراوية والرياضية والطبية إلى جانب السياحة الشاطئية بغاية تقديم منتوج متكامل للسائح على مدار السنة، وفي عديد الجهات، التي تتوّفر فيها مقوّمات الجذب السياحي، من بين المحاور، التّي نظر فيها مجلس وزاري مضيّق، انتظم صباح، الإربعاء، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري.

كما تناول المجلس، الذّي خصّص للنظر في دفع النشاط السياحي، كيفية تحسين جودة الخدمات وتكثيف برامج تدريب وتأهيل العاملين في القطاع وتشجيع المؤسسات السياحية على الالتزام بمعايير الجودة، فضلا عن التعرّض لمسألة تسهيل الإجراءات والرّفع من جودة الخدمات الإدارية والديوانية بالموانئ الجويّة والبحرية والمعابر الحدودية، على مدار السنة، وحسن استقبال الوافدين على تونس من أبنائها المقيمين بالخارج وكذلك الأجانب.

كما اهتم المجلس بمسألة اعتماد الرقمنة الشاملة للقطاع السياحي، لتشمل رقمنة وتطوير المضامين الرقمية للترويج للوجهة التونسية، ورقمنة الخدمات المقّدمة من قبل كلّ المتدخلين.

ودعت رئيسة الحكومة إلى مزيد الإحاطة بالباعثين والشركات الناشئة العاملة على تطوير المنصّات الرقمية، الخاصّة، بالترويج للمناطق السياحية وللمنتوج السياحي التونسي، هذا إضافة إلى تشجيع الاستثمار السياحي من خلال مزيد الإحاطة بالمستثمرين المحليين والأجانب لتطوير البنية التحتية السياحية.

وأكّدت ضرورة تضافر جهود كلّ الوزارات والهياكل المتدخلة على المستويين المركزي والجهوي، والمتابعة الميدانية المتواصلة، من أجل تسخير كلّ الإمكانيات، وتوفير أفضل الظروف للتونسيين المقيمين بالخارج والسيّاح، والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المهنيين، لتذليل جميع الصعوبات والمساهمة في تحسين تنافسية القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي.

وثمّنت رئيسة الحكومة التحسن المسّجل في مؤشرات نشاط القطاع السياحي باعتباره من أهمّ أعمدة الاقتصاد الوطني لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل ومساهمة الإيرادات السياحية في تعزيز المخزون الاستراتيجي لاحتياطي العملة الصعبة.

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