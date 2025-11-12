دليلة مصدق تُؤكّد تعرّض شقيقها جوهر بن مبارك للاعتداء بالعنف الشديد

أكدت المحامية دليلة مصدق شقيقة السجين جوهر بن مبارك في فيديو نشرته منذ قليل على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، تعرض شقيقها ليلة البارحة بسجن بلي الى اعتداء بالعنف الشديد داخل السجن من طرف 5 أعوان سجون و6 مساجين.

وأوضحت المحامية حنان خميري أنها زارت جوهر صباح اليوم وعاينت تعرضه للاعتداء مما تسبب له في كسر لأحد أضلعه مع ضعفه الشديد وعدم قدرته على الوقوف وصعوبة في التنفس.

وأشارت المحامية إلى أنه تمّ تقديم اعلام بجريمة لوكيل الجمهورية .

كما كشفت دليلة مصدق أنه تم منعها صباح اليوم الاربعاء من زيارة شقيقها وعدم تمكينها من بطاقة زيارة.

