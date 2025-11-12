دليلة مصدق تُؤكّد تعرّض شقيقها جوهر بن مبارك للاعتداء بالعنف الشديد

اخر تحديث : 12/11/2025
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

جوهر بن مبارك

أكدت المحامية دليلة مصدق شقيقة السجين جوهر بن مبارك في فيديو نشرته منذ قليل على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، تعرض شقيقها ليلة البارحة بسجن بلي الى اعتداء بالعنف الشديد داخل السجن من طرف 5 أعوان سجون و6 مساجين.

وأوضحت المحامية حنان خميري أنها زارت جوهر صباح اليوم وعاينت تعرضه للاعتداء مما تسبب له في كسر لأحد أضلعه مع ضعفه الشديد وعدم قدرته على الوقوف وصعوبة في التنفس.

وأشارت المحامية إلى أنه تمّ تقديم اعلام بجريمة لوكيل الجمهورية .
كما كشفت دليلة مصدق أنه تم منعها صباح اليوم الاربعاء من زيارة شقيقها وعدم تمكينها من بطاقة زيارة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق