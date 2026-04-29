دورة أبيدجان للتحدي2 للتنس: التونسي عزيز دوقاز يتأهّل إلى ثمن النهائي

ضمن لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز تأهله إلى الدور ثمن النهائي لدورة التحدي 2 بأبيدجان (الكوت ديفوار) إثر فوزه مساء أمس الثلاثاء على اللاعب البريطاني ميلان هوريون بنتيجة 2-صفر تفاصيلها 6-4 و6-3.

وسيلاقي دوقاز في مباراة ثمن النهائي اللاعب الفرنسي فلوران باكس الذي بلغ هذا الدور إثر فوزه على اللاعب الألماني روبار ستروباخ 2-صفر.

وكان عزيز دوقاز بلغ نهائي بطولة تحدي أبيدجان للموسم الماضي قبل أن ينهزم أمام الإيفواري إلياكيم كوليبالي بنتيجة 1-2.