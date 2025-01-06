دورة اديلاييد: أنس جابر تصطدم بالأمريكية دانيال كولينز في الدور السادس عشر

وضعت قرعة الدور السادس عشر لدورة اديلاييد الأسترالية للتنس اللاعبة التونسية انس جابر المصنفة 40 عالميا في مواجهة صعبة ضد الامريكية دانيال كولينز المصنفة 11 عالميا.

وسبق لأنس جابر أن تقابلت مع اللاعبة الامريكية في أربع مناسبات انتهت منها مباراة واحدة لصالح اللاعبة التونسية مقابل 3 انتصارات للاعبة الامريكية.

وتحقق فوز انس جابر في دورة انديان والس الامريكية سنة 2021 (2-0) وكانت اخر مواجهة بين اللاعبتين في افريل الماضي في دورة شارلستون الامريكية وانتهت بفوز كولينز 2-1.

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