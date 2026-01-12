دورة استراليا المفتوحة للتنس – معز الشرقي يُودع البطولة منذ الدور التمهيدي الأول



خرج لاعب التنس التونسي معز الشرقي المصنف 134 عالميا منذ الدور التمهيدي الاول من منافسات دورة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، اثر خسارته صباح اليوم الاثنين امام الفرنسي لوكاس فان اسشي المصنف 164 عالميا بنتيجة صفر-2 (4-6 و4-6).

وهو الفوز الثاني للاعب الفرنسي على حساب معز الشرقي ربعد ان كان هزمه ايضا في 2 نوفمبر الماضي لحساب الدور الأخير من الجدول التمهيدي لتصفيات بطولة متز الفرنسية 2-1.

كلمات البحث :دورة استراليا المفتوحة للتنس;معز الشرقي