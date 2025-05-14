دورة تونس الدولية المفتوحة للتنس: التونسي معز الشرقي يودع المسابقة

ودّع اللاعب التونسي معز الشرقي المصنف 476 عالميا دورة تونس الدولية المفتوحة للتنس المصنفة ضمن دورات التحدي بعد هزيمته في الدور الثاني مساء اليوم الاربعاء امام اللاعب الفرنسي فالنتان غوايي المصنف 117 عالميا بنتيجة 2-1 تفاصيلها 4-6 و 6-4 و0-6

وكان الشرقي فاز امس الثلاثاء على النيوزيلاندي جيمس وات المصنف 746 عالميا بنتيجة 2 – 0 ( 7 – 6 و 6 -3)

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