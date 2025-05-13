دورة تونس الدولية المفتوحة للتنس: عزيز دوقاز يودّع المنافسة من الدور السادس عشر

ودّع اللاعب التونسي عزيز دوقاز المصنف 198 عالميا دورة تونس الدولية المفتوحية للتنس المصنفة ضمن دورات التحدي من الدور السادس عشر، اثر هزيمته اليوم الثلاثاء أمام نظيره الأسترالي برنارد توميتش المصنف 231 عالميا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 6 – 1 و 6 – 7 و 5 – 7.

وكانت منافسات الدور السادس عشر في منافسات الفردي رجال قد شهدت في وقت سابق تأهل التونسي معز الشرقي المصنف 476 عالميا بفوزه على النيوزيلاندي جيمس وات المصنف 746 عالميا بنتيجة 2 – 0 ( 7 – 6 و 6 -3) مقابل خروج عزيز الواقع المصنف 618 عالميا اثر هزيمته أمام الارجنتيني فيديريكو كوريا المصنف141 عالميا بنتيجة 0-2 (3-6 و5-7).

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