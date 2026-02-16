دورة تونس الدولية للجيدو – المنتخب التونسي للأكابر والكبريات يظفر بـ11 ميدالية منها 4 ذهبية

أحرز المنتخب التونسي للجودو للأكابر 11 ميدالية (4 ذهبية و3 فضية و4 برونزية) أمس الأحد، في ختام منافسات دورة تونس الدولية بالقاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس.

وتوج بالميداليات الذهبية علاء الدين بن شلبي (وزن -73 كلغ) وقصي بن غرس (وزن -100 كلغ) وأميمة البديوي (وزن -48 كلغ) وسوار الذوادي (وزن +78 كلغ).

وكان المنتخب التونسي للأواسط قد أحرز الجمعة الماضي في اليوم الافتتاحي للدورة 13 ميدالية (2 ذهبية و2 فضية و9 برونزية). وجاءت الذهبيتان بواسطة نرجس الهداجي (وزن -48 كلغ) وزينب الطرودي (وزن +78 كلغ).

وفي اليوم الثاني من منافسات الدورة السبت الفارط، تحصل المنتخب التونسي للأصاغر على 27 ميدالية (5 ذهبيات و7 فضيات و15 برونزية). وحملت الميداليات الذهبية توقيع ياسين الصايم (وزن -50 كلغ) ومحمد الياس العرفاوي (وزن -73 كلغ) وعبير بالحاج (وزن -40 كلغ) ورؤى بن سالم (وزن -57 كلغ) ورنيم بن سليمان (وزن -70 كلغ).

وأقيمت الدورة بمشاركة حوالي 490 رياضيا في كل الأصناف من 34 دولة من مختلف القارات.

كلمات البحث :المنتخب التونسي للأكابر والكبريات;دورة تونس الدولية للجيدو;ذهبية