دورة تونس الدولية للشبان لكرة الطاولة: ألاء السعيدي تحرز برونزية أقل من 15 سنة

أحرزت ألاء السعيدي برونزية فردي الفتيات لأقل من 15 سنة في دورة تونس الدولية للشبان، عقب خسارتها في نصف النهائي أمام الماليزية مهد دانيا بنتيجة 0 – 3 .
وبهذا، ارتفعت حصيلة ميداليات المشاركة التونسية الى 10 ميداليات (1 ذهبية و1 فضية و8 برنزية
يذكر أن ألاء السعيدي ستشارك مع المنتخب التونسي من 7 الى 9 فيفري الجاري في كأس افريقيا المقررة في بنغازي الليبية.
كلمات البحث :ألاء السعيدي;برونزية;دورة تونس الدولية للشبان;كرة الطائرة
