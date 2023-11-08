التونسي وسيم الصيد يتوج ببرونزية في دورة سلوفاكيا الدولية لكرة الطاولة

أحرز لاعب المنتخب الوطني التونسي لكرة الطاولة وسيم الصيد الميدالية البرونزية لمسابقة الفردي تحت 17 سنة للدورة الدولية للشبان بسلوفاكيا.

وبلغ الصيد الدور نصف النهائي بعد أن أزاح على التوالي الإسباني لوكا خيداشيلي، في الدور الأول بنتيجة 3-0 والأوكراني بيليب كولويدينكو في الدور السادس عشر بنتيجة 3-1 والنمساوي بيتر هودينا في الدور ثمن النهائي بنتيجة 3-0.

والفرنسي كليمون لاين كامبينو في الدور ربع النهائي بنتيجة 3-1 قبل أن ينهزم في الدور نصف النهائي أمام المجري بالازس لاي بنتيجة 3-1.

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