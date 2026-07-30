دورة فيتنام الدولية للتايكوندو: التونسي آدم السالمي يتوج بالميدالية الذهبية

تُوج التونسي آدم السالمي بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن -63 كغ في دورة فيتنام الدولية للتايكوندو، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشباب والرياضية مساء الأربعاء .

ويشار إلى أن النسخة الثانية من بطولة فيتنام الدولية للتايكوندو (CJ Vietnam Open)، هي بطولة دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للتايكوندو (WT) من فئة G1.

و تعد هذه البطولة منصة هامة لتجميع نقاط التصنيف المؤهلة للألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وتستقطب مئات الرياضيين من مختلف دول العالم للمنافسة في فئات وأوزان مختلفة.