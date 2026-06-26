دورة كازاخستان الدولية للتايكواندو (أواسط): النحبة التونسية تحرز ذهبيتين و 4 برونزيات

أحرز المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو للاواسط ميداليتين ذهبيتين و 4 برونزيات خلال مشاركته في دورة كازاخستان الدولية.

وتوّج التونسي مالك المقراني بذهبية وزن أقل من 55 كلغ اثر الفوز في النهائي أمام لاعب قيرغيزستان زهولدوشبيك توكيشوف بنتيجة 2-صفر، فيما توّجت التونسية ايلاف علية بالميدالية الذهبية في منافسات وزن أكثر من 68 كغ بعد الانتصار على بطلة العالم الإيرانية هناء رودباري بنتيجة 2-1.

كما حملت الميداليات البرونزية توقيع آدم الحسناوي في وزن أقل من 63 كلغ و عبد الرحمان بوذينة في وزن أقل من 78 كلغ و غفران الحطاب و ياسمين الهواني في وزن أقل من 55 كلغ.

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