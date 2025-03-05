دولة الإمارات منحت 52 ألف تأشيرة للتونسيين خلال سنة 2024 والرفض لم يتجاوز 6 بالمائة

أفاد مدير عام الهوية وشؤون الأجانب الإماراتي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة منحت 52 ألف تأشيرة لفائدة التونسيين خلال العام الماضي (2024)، مؤكدا أنّ نسبة رفض التأشيرات المرفوضة لم تتجاوز 6 بالمائة.

ونقل تقرير لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، الذي جاء في شكل رد على سؤال كتابي لنائبين إثنين بمجلس نواب الشعب بشأن نتائج زيارة وزير الخارجية إلى الإمارات في فيفري المنقضي، توضيحات المسؤول الإماراتي خلال الزيارة، وجاء فيها بالخصوص أن بين أسباب رفض منح التأشيرة للتونسيين « إدخال بيانات خاطئة عند تقديم الطلب ».

وعبّر مدير عام الهوية وشؤون الأجانب الإماراتي عن استعداده للتعاون مع الجهات التونسية المعنية للنظر في سبل تذليل « الصعوبات المستجدّة » بشأن منح التأشيرات للتونسيين.

ووعد في هذا الإطار بإيلاء عناية خاصّة بهذه المسألة وبالتنسبق في الغرض مع كلّ من البعثة التونسية بأبو ظبي وسفارة الإمارات بتونس.

ووفق بيانات قدمها المسؤول الإماراتي تجاوز عدد التونسيين بدولة الإمارات العربية المتحدة 29 ألفا.

وتطرقت لقاءات وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مع المسؤولين الإماراتيين إلى « الصعوبات التي أصبح يواجهها التونسيون في الفترة الأخيرة للحصول على تأشيرة الدخول إلى دولة الإمارات، مع التعبير عن الأمل في أن تعمل السلطات الإماراتية على تذليل هذه الصعوبات ».

وأوضح الجانب الإماراتي، في هذا الشأن، أن « بعض الصعوبات المستجدّة في منح التأشيرات لدخول دولة الإمارات لا يستهدف التونسيين، بل يندرج في إطار حزمة إجراءات ظرفية تندرج تتعلق بمعالجة بظاهرة تنامي الإقامة غير الشرعية لعدد من مواطني البلدان الأجنبية.

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