دول عدة تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت دول عدة، أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك، عقب تحرّي هلال الشهر، بحسب ما أفادت به الجهات الدينية والرسمية المعنية، وفق ما نشره مركز الفلك الدولي عبر موقع إكس.

حيث أعلنت سلطنة عُمان وبروناي و ماليزيا و إندونيسيا رسميا أن الخميس 19 فيفري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما أعلن مفتي سنغافورة أن الخميس أيضا غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

وذكرت رئاسة الشؤون الدينية التركية أن رؤية الهلال لم تكن ممكنة يوم الثلاثاء 17 فيفري من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، ولا حتى من القارتين الأمريكيتين، لذلك تم تحديد الخميس 19 فيفري غرةً لشهر رمضان.

كما أكد المختصون في الشؤون الفلكية استحالة رؤية الهلال عند تحري دخوله يوم الثلاثاء.

