ديلو: قضية جديدة في التآمر على أمن الدولة.. البحيري والشابي التقوا ناتنياهو في تونس

كشف عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين سمير ديلو في تصريح لإذاعة ديوان اف ام يوم الثلاثاء، أن الأيام القادمة ستكشف عن قضية جديدة في التآمر على أمن الدولة وتم خلالها اتهام كل من رئيس الوزراء بالكيان المحتل بنيامين ناتنياهو ومن تونس كل نور الدين البحيري وأحمد نجيب الشابي بالإضافة الى الحراك السياسي مواطنون ضد الانقلاب.

وأوضح المحامي سمير ديلو أن الملف انطلق بشكاية من امرأة ادعت أن بنيامين ناتنياهو زار تونس على متن غواصة رست في مرحلة أولى بميناء رادس ثم بميناء بنزرت وكانت تحمل مجموعة من المسلحين والأسلحة المختلفة، وفق زعمها.

كما أشار سمير ديلو الى أن منطلق الأبحاث كان بإنابة من النيابة العمومية لإحدى الفرق الأمنية من اجل القيام بالأبحاث الأمنية اللازمة والسماعات المتعلق بالشكاية .

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