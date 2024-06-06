ديوان الإفتاء: عيد الأضحى يوم الأحد 16 جوان الجاري

أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود، في بلاغ أصدره اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة (7 جوان الجاري) هو أول أيام شهر ذي الحجة 1445 هجرية.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا، أن يوم عرفة سيكون يوم 9 من شهر ذي الحجة 1445 هجرية، ويوافق يوم السبت 15 جوان الجاري، وأن يوم عيد الأضحى المبارك سيكون يوم 10 من شهر ذي الحجة 1445 هجرية، الموافق ليوم الأحد 16 جوان الجاري.

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