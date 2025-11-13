ديوان الافتاء يعلن عن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار

أعلن ديوان الافتاء اليوم الخميس أن نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار هو 615 لترا حبا ما يقابل وزنه 750 كيلو غراما.

وأوضح الديوان في بلاغ اصدره اليوم الخميس، أن زكاة الزيت تخرج من زيته فإن بيع حبا ففيه العشر (اذا كان بعليا) ونصف العشر (إذا كان سقويا).

وأضاف الديوان، في إطار مواكبة اانطلاق موسم جني الثمار لهذه السنة 1447 هجري /2025 ميلادي، أنه يجوز في الزيتون والتمر وغيرهما اخراج الزكاة من ثمنها.

وللإشارة فان نصاب زكاة الزيتون والتمر وسائر الثمار هو خمسة أوسق (وهو ستون صاعا بالصاع النبوي) علما وأن الصاع التونسي يسع لترين ونصف عشر اللتر والصاع أربعة أمداد متوسط لا مقبوظة ولا مبسوطة.

