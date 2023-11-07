ديوان البحرية التجارية والموانئ يمضي عقد صنع و إقتناء 6 جرارات بحرية متطوّرة

أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ مساء الاثنين 6 نوفمبر 2023، بالقاعة الشرفية للمحطة البحرية بميناء حلق الوادي مع شركة MED MARINE الدولية عقد صنع و إقتناء 6 جرارات بحرية متطورة لخدمات الجر داخل الموانئ التجارية ومقاومة الحرائق والتلوث البحري والمساعدة في البحر منها 3 جرارات مجهزة برافعات سحب من الخلف للمساعدة في أعالي البحار بعد طلب عروض دولي شارك فيه 4 شركات عالمية متخصصة في صناعة الجرارات البحرية والوحدات العائمة.

وتبلغ تكلفة هذا العقد الذي حددت آجاله بـ 23 شهرا 49.3 مليون أورو أي ما يعادل قرابة 168 مليون دينار ساهمت فيها الوكالة الفرنسية للتنمية بقرض قدره 41 مليون اورو.

وأكد ديوان البحرية التجارية والموانئ وفق بلاغ له، أنه يسعى من خلال هذا العقد الأكبر استثمارا في تاريخ الديوان إلى تجديد أسطول الجرارات البحرية الذي يعود إلى أكثر من 20 سنة بهدف تحديث أليات خدمات الموانئ التجارية والرفع من أدائها ومردوديتها وضمان كل مقومات الأمن والسلامة وسرعة التدخل، وهو ما ينسجم مع عدد من محاور الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 ، ويساهم في تحقيق أهدافها خاصة على المدى القريب والمتوسط.

ولدى إشرافه على حفل التوقيع، أكد يوسف بن رمضان رئيس ديوان وزير النقل على استراتيجية الوزارة في المجال البحري الهادفة من ناحية إلى تطوير وسائل العمل داخل الموانىء التجارية في كنف السلامة سواء كان بالنسبة للتجهيزات و البنية التحتية أو بالنسبة للسفن. مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية القصوى والتقليص من التلوث البيئي من ناحية ثانية و هي من الشروط الفنية التي تضمنتها هذه الصفقة.

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