صفقة بـ125 مليون دينار لجهر موانئ حلق الوادي–رادس وسوسة وبنزرت–منزل بورقيبة

أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ، ممثلا في رئيسه المدير العام خولة بالأخضر، يوم 5 ماي 2026، صفقة أشغال جهر موانىء حلق الوادي- رادس وسوسة وبنزرت- منزل بورقيبة مع شركة « BAGGERWERKEN DECLOEDT & ZN » بكلفة بـ 125 مليون دينار.

ويندرج هذا الإستثمار ضمن مخطط ديوان البحرية التجارية والموانئ المتعلق بتطوير ودعم جاهزيّة البنية التّحتيّة المينائيّة وتحسين ظروف الملاحة والسلامة البحرية، حيث سيمكّن من الحدّ من الترمّل وإزالة الترسبات البحرية، وبالتالي استعادة الغاطس المائي الأصلي لهذه الموانىء .

كما سيتمّ في إطار هذا المشروع تثمين المواد المزمع جهرها باستغلالها في إنشاء مسطحات إضافية وأراضي لتوسعة الموانىء التجارية.

وسيتم إنجاز هذه الأشغال التي ستنطلق فعليا موفي شهر ماي الجاري لتتواصل امتداد ما يقارب السنة و8أشهر ، وفق أعلى المعايير الفنيّة والبيئيّة، مع الحرص على الحدّ من التّأثيرات المحتملة على المنظومة البحريّة.

كما يهدف هذا المشروع الهيكلي أساسا والذي يندرج ضمن برنامج صيانة الموانئ التجارية إلى تأمين الغاطس المائي اللازم لمناورة السفن لتمكين الموانئ من استقبال السفن كبيرة الحجم في أحسن ظروف السّلامة البحريّة، ومواكبة تطوّر حركة النّقل البحري، وتحسين نجاعة الاستغلال، وتعزيز انسيابيّة حركة السّفن وتقليص فترات الانتظار، وضمان سلامة الملاحة داخل الأحواض والممرّات البحريّة، وتنمية النشاط التجاري والمساهمة في الضغط على تكلفة العبور للبضائع إضافة إلى دعم القدرة التّنافسيّة للموانئ وتعزيز دورها الاقتصادي.

