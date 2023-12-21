ديوان التطهير يُوقع على اتفاقيتي هبة مع البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية

وقع الديوان الوطني للتطهير أمس الاربعاء، على اتفاقية هبة بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي وذلك في إطار التعاون التونسي مع البنك الأوروبي للإستثمار ستخصص هذه الهبة وفق ما نشره الديوان اليوم الخميس، لتمويل دراسة الجدوى لبرنامج الإستثمار في منشآت التطهير الذي سيشمل تأهيل 8 محطات تطهير وتهذيب 4 شبكات تحويل للمياه المستعملة وكذلك إنجاز 3 مصرفات بحرية وتدعيم قدرات الدّيوان الوطني للتّطهير بحضور رئيس البنك بتونس Jean-Luc RÉVÉREAULT.

كما تم صباح اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 إمضاء إتفاقية هبة مع الجانب الألماني KFW بقيمة 1.9 مليون أورو بخصوص المساندة الفنية لإستغلال محطات التطهير المجهزة بمنشآت ومعدات لتثمين الغازات «cogénération » وذلك في إطار برنامج توسيع وتهذيب محطات التطهير ومحطات الضخ.

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