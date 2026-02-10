ديوان التونسيين بالخارج يعلن تواصل دعم تذاكر السفر خلال صائفة 2026

أعلن حلمي التليلي، المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، عن مواصلة تمكين التونسيين المقيمين بالخارج من دعم أسعار تذاكر السفر بمناسبة عودتهم خلال صائفة 2026 إلى أرض الوطن، وذلك بالنسبة للعائدين على متن الناقلتين الوطنيتين الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة بما يضمن عودتهم الصيفية في أفضل الظروف.

وأفاد المدير العام، خلال مشاركته عن بعد في اجتماعي اخباري، نظمته القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدوسلدورف، بالتعاون مع سفارة الجمهورية التونسية ببرلين، بمدينة « دوسلدورف »، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تكريس مبادئ الدولة الاجتماعية وتعزيز الرعاية الاجتماعية لمختلف مكونات الجالية المقيمة بالخارج، والعمل على منحهم تشجيعات وامتيازات خصوصية

كما أبرز، بأنّ مصالح الديوان ستنظر في مطلب أفراد الجالية المتعلّق بتوفير فضاء للنشاط الاجتماعي والثقافي لفائدتهم بمدينة دوسلدورف، والعمل على تلبيته عند توفّر الشروط المطلوبة.

ومكن هذا الاجتماع، الذي حضره عدد هام من أفراد الجالية، من إبراز أهم الإجراءات المتخذة لتيسير عودتهم خلال العطلة الصيفية إلى ارض الوطن، ولا سيّما في مجالات النقل الجوي والبحري والحوافز الجمركية والتشجيع على الاستثمار والتغطية الاجتماعية، ودعم الوجهة السياحية التونسية، فضلا عن الإجابة على عدد من المقترحات الهادفة إلى إحكام تأطير الاجيال الجديدة من أبناء الجالية خاصة فيما يتعلق بتدريس اللغة العربية وتوفير فضاءات ثقافية واجتماعية لفائدتهم.

وبخصوص تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية لأبناء الجالية، بيّن ممثل وزارة التربية من جهته أن الوزارة تعمل بخطى حثيثة على استكمال إعداد منصة إلكترونية خاصة بتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية، بما يوفّر فضاءً لمزيد ترسيخ هويتهم الوطنية وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

وقد عبر أفراد الجالية، في ختام الاجتماع، عن تثمينهم لتنظيم هذا التظاهرة الذي مكنتهم من الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالإعداد للعودة الصيفية ومن الحصول على إجابات مباشرة حول مشاغلهم ومقترحاتهم.

