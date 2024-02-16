ديوان الحبوب يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001



قالت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري، إن ديوان الحبوب تحصل على شهادة المطابقة للمواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة إيزو 9001 إصدار 2015 لجميع الأنشطة الرئيسية من قبل المؤسسة الدولية « آفاق أفنور » وذلك بتاريخ 12 جانفي 2024.

وأوضحت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن هذه الأنشطة تشمل اقتناء الحبوب المحلية والمستوردة إلى البيع مرورا بالتصرف في المخزون بجميع الهياكل المركزية والجهوية.

وأضافت المسؤولة، أن هذا التتويج هو ثمرة للمجهودات المبذولة من قبل كل أعوان ديوان الحبوب في إطار السعي المستمر لتركيز ثقافة الجودة بالمؤسسة وتدعيم الكفاءة وفعالية الأداء بما يضمن تعزيز مساهمة الديوان في تأهيل منظومة الحبوب في تونس.

ونظام إدارة الجودة ISO 9001 هو أكثر معايير نظام إدارة الجودة شيوعًا في العالم ، مع أكثر من مليون مؤسسة معتمدة في 180 دولة حول العالم وهو المعيار الوحيد بين سلسلة 9000 القياسية التي نشرتها المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO) والتي يمكن استخدامها لتقييم المطابقة.

وتوضح وثيقة ISO 9001 قدرة المؤسسة على تلبية طلبات العملاء وتجاوز التوقعات، لذلك يحرص العديد من المشترين على الإحراز على شهادة ISO 9001 من أجل القضاء على مخاطر شراء المنتجات أو الخدمات السيئة.

وللحصول على شهادة ISO 9001 يشترط أن تحقق المؤسسة المعنية تحسينات كبيرة في الكفاءة التنظيمية وجودة المنتج من خلال تقليل معدلات الخطأ والخسارة وزيادة الإنتاجية.

أما « آفاق أفنور » الدولية فهي هيئة اعتماد تعمل في تونس منذ عام 1995 ومعتمدة من قبل هيئة توناك لإصدار شهادات مطابقة أنظمة الإدارة: ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 22000 و ISO 45001 و ISO 27001.

ولدى « آفاق أفنور » الدولية قسم « تنمية المهارات » المعتمد في تونس منذ عام 2008 لتقديم التدريب على جميع المواضيع الإدارية وكذلك التدريب على إصدار الشهادات للأشخاص (نوع IRCA ، ICA).

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