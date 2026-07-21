ديوان الحبوب يدعو إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية كميات الحبوب المجمعة من التقلبات الجوية

دعا ديوان الحبوب مجمّعي الحبوب، اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صابة الحبوب لموسم 2026، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محليا غزيرة بعدد من مناطق البلاد.

وتوجه الديوان إلى مجمّعي الحبوب، ببلاغ عاجل، جاء فيه أن النشرة الجوية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط، وذلك بداية من ظهر يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026.

ودعا في هذا الإطار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية مخزون الحبوب بمراكز التجميع الراجعة بالنظر إلى المجمّعين، مع التأكيد على استعمال الأغطية الواقية لضمان سلامة الكميات المنقولة والحد من الأضرار المحتملة الناجمة عن التقلبات الجوية.

كما حث ديوان الحبوب جميع المتدخلين على التحلي بأقصى درجات اليقظة والتدخل السريع عند الضرورة للمحافظة على كميات الحبوب المجمعة، معتبرا أن حماية الصابة تمثل مسؤولية وطنية جماعية تستوجب تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية.

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