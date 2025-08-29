ديوان الخدمات الجامعية للشمال: فتح باب الترشحات للحصول على منح وقروض جامعية



أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال، اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشحات أمام الطلبة الراجعين له بالنظر للحصول على منحة أو منحة إدماج أو قرض جامعي للسنة الجامعية 2025-2026 عبر موقع واب الديوان.

وينطلق قبول الترشحات بالنسبة للطلبة الجدد بداية من يوم 2 سبتمبر 2025 ليتواصل إلى غاية 31 أكتوبر 2025، على أن يكون يوم 30 نوفمبر 2025 آخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد. أما بالنسبة للطلبة الذين يرغبون في تجديد منحة أو قرض، فإن باب الترشحات يفتح انطلاقا من 5 سبتمبر القادم ويتواصل إلى يوم 31 أكتوبر 2025، على أن يكون آخر أجل لإرسال الملفات يوم 30 نوفمبر 2025.

ويمكن للطلبة القدامى غير الممنوحين تقديم ترشحاتهم بداية من 5 سبتمبر 2025 إلى غاية 31 أكتوبر 2025، فيما يكون 30 نوفمبر من السنة نفسها آخر أجل لإرسال الملفات. وينطبق نفس الإجراء على طلبة الماجستير، حيث يفتح باب الترشحات بداية من 5 سبتمبر ويتواصل إلى غاية 30 نوفمبر 2025، مع تحديد يوم 31 ديسمبر 2025 كآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد.

أما طلبة أبناء العائلات المقيمة بالخارج، فقد حددت فترة الترشحات من 5 سبتمبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025، على أن يكون يوم 15 جانفي 2026 آخر أجل لإرسال الملفات للبعثات الديبلوماسية. وبخصوص طلبة الدكتوراه، فإن الترشحات تفتح يوم غرّة أكتوبر 2025 وتتواصل إلى غاية 15 ماي 2026، فيما حدد يوم 30 ماي 2026 كآخر أجل لإرسال الملفات عبر البريد. ودعا الديوان الطلبة المعنيين إلى احترام آجال الترشح وإرسال الملفات في المواعيد المضبوطة، مؤكدا أن التسجيل يتم حصريا عبر موقعه الإلكتروني.

