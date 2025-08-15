ديوان الخدمات الجامعية يعلن عن رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وينشر شروط الانتفاع بالسكن الاستثنائي

أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال اليوم الجمعة، عن شروط الانتفاع بالسكن الجامعي الاستثنائي بالنسبة للسنة الجامعية 2025/2026 داعيا الراغبين في الانتفاع بالسكن الاستثنائي بمؤسسات الإيواء الراجعة بالنظر للديوان إلى المبادرة بتسجيل مطالبهم عبر الانترنت، بداية من 28 أوت 2025.

وأضاف في بلاغ له أنه يتم التسجيل عبر الرابط www.ooun.rnu.tn/fr/etudiant/login بالنسبة لحاملي باكالوريا 2024 من الذكور وباكالوريا 2023 بالنسبة للاناث على أن لا يتجاوز سن الطالب 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 2025.

وشدد على أن الاستجابة للمطالب الواردة تتم حصريا عبر منظومة السكن الجامعي وفي حدود الشغورات المتوفرة والإعلان عن النتائج حسب رزنامة العودة الجامعية.

وبالنسبة لسنوات الباكالوريا الأخرى، أشار الديوان إلى إمكانية الإعلان عن إعادة فتح المنظومة لتمكين الطلبة من تقديم مطاللبهم، وذلك في صورة توفر الشغورات، وفق البلاغ.

وقد نشر الديوان من جهة أخرى، رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي والإعلان عن النتائج مشيرا إلى أن عملية الترشح للانتفاع بالسكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد تنطلق بداية من 20 أوت وتتواصل إلى غاية 31 مارس 2026 على أن يتم الإعلان عن النتائج بين 27 أوت الجاري و8 سبتمبر 2025 حسب تواريخ العودة الجامعية في المؤسسات الجامعية.

أما بالنسية لمطالب تجديد السكن بالنسبة للفتيات فتنطلق بداية من 20 أوت 2025 وإلى غاية 31 ديسمبر 2025 على أن يتم بداية الاعلان عن النتائج بين 27 أوت الجاري و8 سبتمبر 2025 حسب تواريخ العودة الجامعية في المؤسسات الجامعية.

كلمات البحث :السكن الجامعي;ديوان الخدمات الجامعية;رزنامة