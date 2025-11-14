ديوان الزيت: انطلاق قبول زيت الزيتون من صغار الفلاحين يوم الإثنين 17 نوفمبر

تنطلق المراكز الجهوية التابعة للديوان الوطني للزيت، يوم الإثنين المقبل 17 نوفمبر 2025، في قبول زيت الزيتون من صغار الفلاحين، وذلك في إطار تجسيم القرار المتعلق بتدخل الديوان الوطني للزيت لشراء زيت الزيتون من الإنتاج لموسم 2026/2025.

وأكدت الديوان اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 في بلاغ له، أنه يتعين على الفلاح الاستظهار بوثيقة أو شهادة تثبت تعاطيه لنشاط فلاحي في مجال الزيتون (خلية الإرشاد الفلاحي أو العمدة) وكذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الهوية البنكية أو البريدية قصد الخلاص.

كما يتعين على الفلاح وضع كمية زيت الزيتون في حاويات صالحة لنقل وحفظ الزيوت الغذائية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال (إينوكس أو حاويات غذائية وغير مستعملة لحفظ المواد الكيميائية)، وينصح بعدم تنظيف هذه الحاويات باستعمال مواد التنظيف المنزلية مثل الجفال ومسحوق الغسيل.

ويتم قبول الزيت للتحاليل والشراء بالمراكز الجهوية للديوان الوطني للزيت بكل من حي الزهور (تونس)، سوسة، القيروان، سيدي بوزيد صفاقس وجرجيس وذلك أيام الإثنين والإربعاء والجمعة من كل أسبوع خلال التوقيت الإداري من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء.

وقال الديوان إنه عند إحضار كمية زيت الزيتون بمركز الديوان وعرضها للبيع، يتولى الديوان الوطني للزيت إجراء التحاليل المعهودة بمخابره بصفة مجانية وتحديد نوعية الزيت والكمية باعتماد الوزن بمركز الديوان.

وقد حُددت الكمية الدنيا للشراء بـ 100 كغ والكمية القصوى للشراء بـ 5 طن بمركز الديوان، وبالنسبة للكميات التي تفوق 5 أطنان يتم قبولها للشراء انطلاقا من المعصرة.

وأكد الديوان أنه يتم تحديد السعر عند الشراء حسب نوعية الزيت (بكر ممتاز بكر، بكر عادي وبكر قاد) وبالاعتماد على الأسعار المتداولة في السوق الداخلية والسوق العالمية.

وأوضح أنه يتم خلاص الكمية المقتناة باعتماد تحويل بنكي أو بريدي حسب التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

كلمات البحث :ديوان الزيت;زيت الزيتون;صغار الفلاحين