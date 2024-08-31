ذهببية ورقم قياسي عالمي لمروى البراهمي في مسابقة رمي الصولجان

أصبحت التونسية مروى البراهمي صاحبة ذهبية منافسات الصولجان ضمن دورة الألعاب الأولمبية برقم قياسي عالمي مُسجلا بإسمها بعد رمية بـ29.00 متر، وذلك بعد قرار استبعاد البولونية روزا كوزاكوفسكا .

وأهدت البراهمي تونس ميداليتها الذهبية الثانية ليرتفع رصيد المشاركة التونسية في ألعاب باريس البارلمبية 2024 إلى ذهبيتين وفضية واحدة بعد اليوم الثاني للمنافسات.

وكانت البولونية روزا كوزاكوفسكا خرجت من المنافسة بسبب الإصابة بعد محاولتين منها محاولة رمي أولى بـ 31.30 متر قبل أن يتم اعتبارها منسحبة.

يُذكر أن مروى البراهمي تحصلت على المركز الثاني في مسابقة رمي الصولجان (اف 32) يوم الجمعة في الألعاب البارلمبية باريس 2024 وذلك برمية بلغت 29 مترا (رقم قياسي افريقي) قبل أن يتم اعتبارها متوجه بذهبية المسابقة بعد استبعاد البولونية روزا كوزاكوفسكا صاحبة المرتبة الأولى والتي حطمت الرقم القياسي العالمي والبارالمبي (31.30 مترا ) قبل أن تخسر ذهبيتها ورقمها القياسي لفائدة مروى البراهمي.

كلمات البحث :الصولجان;ذهبية;مروى البراهمي