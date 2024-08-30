ذهبية لروعة التليلي في الألعاب البارالمبية باريس 2024

أهدت البطلة العالمية والبارلمبية روعة التليلي تونس اليوم الجمعة، أول ميدالية ذهبية في الألعاب البارلمبية باريس 2024، بعد إحرازها المركز الأول في نهائي دفع الجلة لفئة (أف 41).

وحققت روعة التليلي رمية بلغت 10.40 متر متقدمة على الأوزباكية كوبارو خاكيموفا التي حلت ثانية بـ10.36 متر والأرجنتينية أنتونيلا رويز دياز صاحبة المرتبة الثالثة بـ9.58 متر.

وهي الميدالية الذهبية الرابعة في الرصيد الشخصي لروعة التليلي في مشاركاتها البارلمبية في مسابقة دفع الجلة، بعد دورة لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020+1.

ومن جهتها، اكتفت التونسية سمر بن كعلاب بالمركز السادس برمية قدرها 8.56 متر.

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