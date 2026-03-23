ذهبيتان وبرونزية لتونس في دورة بلجيكا الدوليّة للتايكواندو

اخر تحديث : 23/03/2026
من قبل | نشرت في : تونس,رياضة

نجح المنتخب التونسي للتايكواندو خلال مشاركته في الدورة الدولية للأكابر والكبريات التي أقيمت يومي 21 و22 مارس الجاري بمدينة لومال ببلجيكا، في التتويج بـ3 ميداليات (ذهبيتان وبرونزية).
وجاءت الميداليتان الذهبيتان عن طريق كل من محمد خليل الجندوبي (وزن دون 48 كلغ) ومحمد أمين الزغلامي (وزن دون 54 كلغ)، في حين أحرز بدر الدين القرميطي برونزية وزن دون 74 كلغ.


