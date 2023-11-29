رئاسة الجمهورية: سيتم استقبال الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات العمومية والخاصة

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، اجتماعا مع علي مرابط، وزير الصحة، ومصطفى الفرجاني، الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية، وعبد اللطيف شابو، رئيس الهلال الأحمر التونسي.

وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة باستقبال تونس، في أقرب الأوقات، لعدد من الجرحى والمصابين ضحايا العدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وذلك بالتنسيق بين مختلف القطاعات المعنية من وزارة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل والهلال الأحمر التونسي.

وسيتم استقبال الأشقاء الفلسطينيين في المؤسسات الاستشفائية العمومية وكذلك في المؤسسات الاستشفائية الخاصة التي عبّرت عن استعدادها للمشاركة في القيام بهذا الواجب المقدّس شأنها شأن الصيادلة والأطباء.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن استقبال الأشقاء الفلسطينيين في بلادنا يعكس رغبة الشعب التونسي، وأن التضامن ليس تضامنا بالبيانات ولكنه تضامن فعلي.

وأوصى رئيس الجمهورية بمواصلة الجسر الجوي من المساعدات التي قدّمها الشعب التونسي للأشقاء في فلسطين عن طريق الهلال الأحمر التونسي.

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