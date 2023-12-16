رئاسة الحكومة: اتّخاذ إجراءات للتّسريع في تنفيذ المشاريع العموميّة

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني أمس الجمعة 15 ديسمبر 2023، بقصر الحكومة بالقصبة، على الاجتماع الثّاني للّجنة العليا لتّسريع انجاز المشاريع العموميّة.

وتناول الاجتماع الصّعوبات الّتي تعيق التّقدّم في تنفيذ جملة من المشاريع المتعلّقة بقطاعات النّقل والبنية التّحتيّة والاستثمار والفلاحة والصّحة، وتمّ في هذا الصّدد اتّخاذ الاجراءات اللّازمة للتّسريع في تنفيذها.

وأذن رئيس الحكومة في هذا الاجتماع، باقتراح من وزير النّقل، باستكمال الاشغال الجارية على مستوى مدينة باردو حتى يتسنى الانطلاق التّدريجي في استغلال الخطّ D لمشروع الشّبكة الحديديّة السّريعة بداية من شهر سبتمبر 2024، واستغلاله بصفة كليّة خلال سنة 2026.

كما تمّ اتّخاذ مجموعة من الاجراءات بخصوص الطّريق السّيارة (Autoroute) تونس-جلمة وذلك لإتمام تحرير الحوزة العقاريّة للمشروع واستئناف سير أعمال لجان الاستقصاء والمصالحة لأشغالها، قبل موفى السّنة الحاليّة.

ومن جانب آخر، دعا الاجتماع إلى الإسراع في معالجة الاشّكاليّات العقّاريّة لمشروع بن غيّاضة بولاية المهديّة، واتمام الدراسة المتعلّقة بالتّصوّر المتكامل للشّراكة في انجاز المشروع قبل 22 ديسمبر الجاري.

أمّا بخصوص مشروع انجاز خزاني السّعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما، فقد تمّ اقرار اتخاذ الاجراءات اللّازمة لفضّ الاشكالياّت المتعلقّة باعتراضات بعض المواطنين والرّفع من نسق انجاز المشروع.

وبخصوص مشروع بناء المستشفى متعدّد الاختصاصات بقفصة، فقد تمّ الإذن بمعالجة الإشكال المتعلّق باستغلال التّمويلات الموضوعة على ذمّة المشروع، والانطلاق الفعلي في انجازه في أقرب الآجال.

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