رئاسة الحكومة تتسلم هدية من رئيس الجمهورية

تسلم رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الأربعاء 07 فيفري 2024، هدية من رئيس الجمهورية قيس سعيد تتمثل في « قانون ترتيب خدمة الوزارة الكبرى » بتاريخ 27 فيفري 1860 ، علما أنه قد سبق اصدار أول دستور لتونس في 26 أفريل 1861، وذلك بعد زيارته الأخيرة الى مقر رئاسة الحكومة ومقر الكتابة العامة للحكومة.

ويمثل قانون خدمة الوزارة الكبرى منعرجا حاسما في هيكلة الدولة التونسية وتنظيم دواليبها على أسس عقلانية وشاملة، سمحت بتحسين التصرف في الشأن العام وتكريس السيادة التونسية في مواجهة الاطماع والتجاذبات الاجنبية، كما يعكس هذا القانون رغبة الدولة في مركزة القرارين السياسي والاداري.

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