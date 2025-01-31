رئاسة الحكومة تعلن تسوية وضعية 433 من عملة الحضائر أقل من 45 سنة

أصدرت رئاسة الحكومة، اليوم الجمعة، بلاغا حول تسوية وضعية عملة الحضائر أقل من 45 سنة، أكدت فيه أن عملية اختيار عملة الحضائر للخطط الشاغرة المتبقية أسفرت عن تمكّن 433 عاملا من الحصول على احدى الخيارات التي اقترحوها، من اجمالي طالبي الإدماج في المراكز الشاغرة المتبقية والبالغ عددهم 440 عامل حضيرة من الدفعة الثالثة.

وأضاف البلاغ إنه سيتم توجيه ارسالية لاعلام العملة المعنيين بالتسوية كما يمكنهم الولوج للمنصة الرقمية www.hadhaer.gov.tn للاطلاع على مراكز عملهم.

وستتولى الوزارات دعوة هؤلاء العملة لاستكمال ملفاتهم الإدارية والتثبت فيها قبل دعوتهم لمباشرة عملهم وفق التراتيب الجاري العمل بها.

وأفادت رئاسة الحكومة بأنه لم يتسن ل 6 عمال الحصول على تعيين وفق الخيارات التي عبّروا عنها، كما لم يتمكّن 108 عمال من الولوج إلى المنصة للقيام بخياراتهم، مؤكدة انه سيتم توجيه ارسالية قصيرة لاعلامهم بذلك.

وتدرس حاليا اللجنة الوطنية توزيعهم مباشرة بالمراكز الشاغرة المتبقية وفقا للتراتيب الجاري العمل بها، حسب ذات البلاغ.

كلمات البحث :تسوية;رئاسة الحكومة;عملة الحضائر