رئاسة الحكومة: توقيت العمل خلال شهر رمضان

أعلنت رئاسة الحكومة في بلغ لها اليوم الجمعة، أنّ توقيت العمل بالإدارات العموميّة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة سيكون خلال شهر رمضان المعظّم لسنة 2025 الموافق لــ1446 هجري على النحو التّالي:

* من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30)

* يوم الجمعة: من الساعة الثامنة صباحا (08.00) إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30)

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