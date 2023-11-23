رئاسة الحكومة تُرخص للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات المحلية التمتع بعطلة

اخر تحديث : 23/11/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

انتخابات محلية

نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مساء الاربعاء، منشورا صادرا عن رئيس الحكومة يتعلق بالترخيص للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 24 ديسمبر 2023 قصد التمتع بعطلة الاستراحة السنوية خلال مدة الحملة الانتخابية لذلك الاستحقاق وذلك بعد تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بالمؤيدات اللازمة.
وستكون هذه العطلة وفق نص المنشور في حدود مدة الحملة الانتخابية والتي ستمتد من يوم 2 ديسمبر الى 22 من الشهر ذاته.


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