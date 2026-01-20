رئاسة الحكومة تُعلن تعليق الدروس غدًا الأربعاء بـ15 ولاية

اقرأ المزيد ...

غدًا: رئاسة الحكومة تُعلن عن إجراءات اقتصادية واجتماعية استثنائية تُعلن رئاسة الحكومة غدا السبت 21 مارس 2020، عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعي ...

تعليق الدروس بالمدارس والمعاهد وايقاف الدروس الحضورية بالجامعات قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي عقب اجتماعه بالهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا يوم أمس الأ ...

تعليق الدروس من 14 إلى 24 جانفي أعلنت وزارة الصحة في ندوة صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تعليق الدروس بكافة المستويات ( ...

تعليق الدروس بـ12 ولاية أخرى بسبب الأمطار أعلنت وزارة التربية في بلاغ محين أصدرته ظهر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019، تعليق الدر ...