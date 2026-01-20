رئاسة الحكومة تُعلن تعليق الدروس غدًا الأربعاء بـ15 ولاية

أعلنت رئاسة الحكومة أنه، بالنظر لتواصل رداءة الأحوال الجوية وتساقط الأمطار بكميات كبيرة، يتم تعليق الدروس كامل يوم الأربعاء 21 جانفي 2026 بكل المؤسسات التربوية والتكوينية والجامعية العمومية والخاصة ومحاضن الأطفال العمومية والخاصة، وذلك بولايات الكاف وباجة وجندوبة وسليانة وبنزرت ونابل وزغوان وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس وتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.
