رئاسة الحكومة تُعلن توقيت العمل الصيفي

أعلنت رئاسة الحكومة أنه سيتم اعتماد التوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك بداية من 01 جويلية إلى غاية 31 أوت 2026.

وسيكون التوقيت على النحو التالي: من يوم الإثنين إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، فيما يكون يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال.

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