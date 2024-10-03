رئاسية 2024: الانتخابات الرئاسيّة في الخارج ستجرى في 58 بلدا وستشمل 10 دول لأوّل مرّة منذ 2011

أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي، أنّ الانتخابات الرئاسيّة في الخارج التي تنطلق غدا الجمعة، ستجرى في 58 بلدا ب 319 مركز اقتراع تتضمن 409 مكاتب اقتراع، مبينة أنّ هذه المراكز تتوزع بين 75 دائرة قنصلية وفضاءات أخرى تمّ تسويغها من قبل الهيئة أو منحها من قبل الدول التي ستجرى فيها الانتخابات.

وتنطلق، غدا الجمعة 4 أكتوبر الجاري، عمليّة تصويت التونسيين بالخارج للانتخابات الرئاسية، والتي تتواصل إلى غاية يوم الأحد المقبل، موعد إجراء الانتخابات بالداخل (6 أكتوبر 2024).

وتقدم لهذا الاستحقاق الرئاسي ثلاثة مترشحين، كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن قبول ملفات ترشحهم، وهم العياشي زمال (مترشح رقم1)، وزهير المغزاوي (مترشح رقم 2)، وقيس سعيّد (مترشح رقم 3).

وأوضحت العبروقي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ أوّل مكتب اقتراع سيفتح الليلة بسيدناي (أستراليا) على الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت تونس، تليه دول آسيا (اليابان ، كوريا ، جاكرتا) فأوروبا ثم إفريقيا والعالم العربي ليكون آخر مكتب سيفنح أبوابه بسان فرنسيسكو بالأمريكيتين.

وأضافت أن نسبة الناخبين المسجّلين بالخارج تقدر ب6ر6 بالمائة من مجموع المسجلين، أي 642 ألفا و810 ناخبين من بين 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا.

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