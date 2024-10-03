رئاسية 2024: الدستوري الحر يعلن عدم الانخراط في الانتخابات

قرر الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر « عدم الانخراط في الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بما ستفرزه من نتائج مهما كانت الجهة المستفيدة » ،

واعتبر الحزب، في بيان تمت تلاوته خلال ندوة صحفية انعقدت بالعاصمة اليوم الخميس، أن موعد 6 أكتوبر 2024، غير قابل للتصنيف في خانة المواعيد الانتخابية لافتقاره للحد الأدنى من مقومات الانتخابات النزيهة والشفافة والحرة ولتعددية والديمقراطية.

وأبرز الحزب بأن موعد 6 أكتوبر لا يعدو أن يكون إلا تتويجا لمسار تنظيمي وترتيبي وتشريعي وسياسي اقصائي وملطخ بالمظالم والاعتداءات على الحقوق والحريات والانتهاكات التي تضرب أسس الدولة.

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