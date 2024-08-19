رئاسية 2024: المحكمة الإدارية ترفض جميع الطعون المرفوعة

أصدرت الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإدارية ، اليوم الإثنين، منطوق حكمين لٱخر قضيّتين من مجموع السبعة (7) طعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 وقضت في شأنهما بالرفض.

ويتعلّق الحكمان بعماد الدايمي وبشير العواني.

وأوضحت المحكمة أنه تم استكمال الطور الأول من النزاع الانتخابي برفض جميع الطعون مشيرة الى أنها شرعت منذ يوم أمس الأحد في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة المتعهّدة بالنّظر استئنافيًّا في الطّعون المذكورة.

وأضافت أنّها قضت في ثلاثة أحكام برفض الطّعن أصلاً وفي 3 أحكام أخرى برفض الطّعن شكلاً وبعدم قبول الطعن في حكم وحيد .

وأبرز الناطق الرسمي ياسم المحكمة فيصل بوقرّة في تصريح لـ »وات » أنّ آجال الطعن في الطور الاستئنافي أمام الجلسة العامة تنطلق اليوم بالنسبة لناجي جلّول وعبد اللطيف مكّي فيما تكون الثلاثاء على أقصى تقدير بالنسبة لعبير موسي ومنذر الزنايدي والأربعاء بالنسبة لعماد الدايمي وبشير العواني.

من جهتها أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها أن المحكمة الإدارية انتهت إلى سلامة عمل الهيئة ، مشيرة الى أن المحكمة بما لها من سلطة تحقيــــق في النزاع الانتخابي أذِنت بالتوجــــه لمكاتب الهيئة لمُعاينة واحتساب التزكيات الشعبيـــــة المرفوضة وتحقّقت من كل استمارة تزكية مرفوضة ومن صِحّة الأسباب التي اعتمدتها الهيئة لإسقاطها.

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