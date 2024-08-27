رئاسية 2024: المحكمة الإدارية تقبل طعن عبد اللطيف المكّي وترفض طعن ناجي جلّول

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرّة بأنّ الجلسة العامّة القضائيّة المنعقدة بتاريخ اليوم الثلاثاء، بخصوص القضيتين المرفوعتين لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة في طورها الثّاني من التّقاضي قضت بقبول طعن (عبد اللطيف المكّي) ورفض طعن ناجي جلّول.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ المحكمة قضت في خصوص القضيّة الاولى المرفوعة لديها من قبل أحد الراغبين في الترشّح (عبد اللطيف المكّي) بقبول الطعن شكلا وأصلا ونقض الحكم الإبتدائي المطعون فيه والقضاء من جديد بإلغاء قرار الهيئة المنتقد وقبول مطلب الطعن في الترشّح للانتخابات الرئاسيّة ليوم 6 أكتوبر 2024.

أمّا القضيّة الثانية (ناجي جلّول) فقد قضت المحكمة ، وفق بوقرّة، برفض الطعن شكلا ، مضيفا أنّ التصريح بمآلات القضايا الأربعة المتبقية سيكون بعد غد الخميس.

وأكّد بوقرّة أنّ الأحكام الصادرة اليوم باتّة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب وذلك طبقا للقانون الانتخابي.

يشار إلى انّ كانت قد حدّدت يومي 27 و29 أوت الجاري تاريخا للتّصريح بمنطوق ومٱل الأحكام في الطعون المرفوعة لديها في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2024 في طورها الثّاني من التّقاضي.

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